Jet se estrella en aeropuerto de República Dominicana

El Instituto Dominicano de Aviación Civil y la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación informaron que investigan el accidente aéreo ocurrido luego de que un jet se estrellara en el Aeropuerto de La Romana.

Las entidades identificaron a la aeronave con la matrícula N318JF, modelo GALX.

De acuerdo con los reportes preliminares, la aeronave se declaró en emergencia cuando se encontraba a unas 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.

La aeronave de matrícula estadounidense, registrada a nombre de una empresa de aviación ejecutiva, tenía a bordo únicamente a sus dos tripulantes, el piloto y copiloto. No se reportaron pasajeros.

Las autoridades aeronáuticas activaron los protocolos correspondientes y realizan las investigaciones de lugar para determinar las causas del incidente.