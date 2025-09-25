Jimmy Kimmel vuelve al aire y atiza a Donald

Después de la cancelación de su programa de televisión, Jimmy Kimmel Livel!, de parte de la compañía Nexstar, el conductor Jimmy Kimmel regresó al aire ayer por la noche.

Al comienzo de su show se disculpó del comentario hecho en su última emisión acerca del activista e influencer Charlie Kirk, asesinado en un conversatorio en la Universidad del Valle de Utah el pasado miércoles 10 de septiembre. “Jamás fue mi intención menospreciar el asesinato de un hombre joven”.

Alusivo al presidente Donald Trump, cuyo titular de la Comisión Federal de Comunicaciones Brendan Carr, había anunciado que tomaría acciones contra dicha empresa, dijo que está en contra de la libertad de expresión. “Nuestro líder celebra que los estadounidenses pierdan sus medios de vida porque no aguanta las bromas”.

Ante el regreso de Jimmy Kimmel Live!, Trump se pronunció a través de su cuenta de Truth Social: “No puedo creer que ABC Fake News le devolvió su empleo a Jimmy Kimmel. ¿Por qué querrían a alguien que hace su labor demasiado pobre, que no es chistoso y que coloca a la cadena en la cuerda floja con contenido demócrata de vuelta?”.