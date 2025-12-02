Joaquín Guzmán se declara culpable de narcotráfico

Joaquín Guzmán López, hijo del famoso narcotraficante mexicano “El Chapo”, se declaró culpable el lunes de los cargos de tráfico de drogas en Estados Unidos, meses después de que su hermano llegara a un acuerdo con la fiscalía. Además, reconoció haber participado en el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada.

Conocidos localmente en México como Los Chapitos, Joaquín Guzmán López y su hermano Ovidio Guzmán López están acusados de dirigir una facción del Cártel de Sinaloa. Las autoridades federales describieron en 2023 la operación como un esfuerzo masivo para enviar cantidades “asombrosas” de fentanilo a Estados Unidos.

Joaquín Guzmán López se declaró culpable de dos cargos de tráfico de drogas y de continuar con una organización criminal, en una Corte de Distrito para el Norte de Illinois, en la ciudad de Chicago.

Joaquín Guzmán admitió además haber participado en el secuestro de Zambada, tal como este había denunciado en su momento.

Sin mencionar el nombre de Zambada, la fiscalía dijo, como parte del acuerdo, que Joaquín Guzmán llevó “con engaños” a una persona hasta un lugar en Sinaloa y que de ahí, fue esposada, subida a una camioneta hacia una avioneta que lo trasladó, junto con Joaquín, a un aeropuerto cercano a El Paso, Texas.

Según la fiscalía, el gobierno de Estados Unidos no le pidió entregar a Zambada, sino que Guzmán lo secuestró para entregarlo a las autoridades estadounidenses con la esperanza de así mejorar su situación ante la justicia estadounidense. La fiscalía dejó en claro que Guzmán no recibiría beneficios ni créditos por la entrega de Zambada.

Hijo del Chapo revela que “secuestró” al Mayo

Guzmán López y Zambada fueron detenidos en julio de 2024 en Texas tras aterrizar en Estados Unidos en un avión privado. Zambada siempre dijo que Guzmán lo engañó para acudir a una reunión y que lo secuestró para entregarlo.

Ambos hombres se habían declarado anteriormente inocentes de varios cargos de tráfico de drogas, lavado de dinero y tenencia ilícita de armas. Su espectacular captura provocó un recrudecimiento de la violencia en el estado de Sinaloa, al enfrentarse dos facciones del Cártel de Sinaloa.

Como parte del acuerdo judicial, Joaquín Guzmán López admitió haber ayudado a supervisar la producción y el contrabando de grandes cantidades de cocaína, heroína, metanfetamina, marihuana y fentanilo hacia Estados Unidos, lo que ha agravado una crisis que ha contribuido a decenas de miles de muertes por sobredosis cada año.