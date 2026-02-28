Johnson advierte que van contra toda “red del narco”

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, advirtió que en conjunto con nuestro país van contra toda la red del narcotráfico.

En sus redes, el embajador destacó la visita a México de Sara Carter, “zar antidrogas” estadounidense, que llegó a nuestro país tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.

“Juntos, vamos contra toda la red del narcotráfico, no solo quienes producen y trafican drogas, sino también quienes financian, facilitan y lavan los recursos de estas operaciones criminales”, escribió el embajador.

“La visita de la directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas reafirma nuestro compromiso compartido para detener el tráfico de drogas en todas sus etapas y a todos los niveles”, añadió al destacar el liderazgo del mandatario Donald Trump y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Reafirmó el trabajo con México, “lado a lado” para proteger a las comunidades de ambos países y fortalecer la seguridad compartida.¡