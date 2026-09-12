Johnson honra a las más de 2 mil víctimas

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos, declaró que los cárteles mexicanos, como los grupos terroristas, siguen siendo una amenaza y llamó a mantenerse vigilantes.

Al honrar junto a su esposa Alina en la embajada de Estados Unidos en México a las víctimas de los atentados terroristas del 11 de septiembre perpetrados por Al Qaeda, Johnson destacó la relación con México y el apoyo mutuo para la protección de ambos pueblos.

Comentó que las organizaciones terroristas se adaptan, y tanto sus métodos como sus redes cambian.

“Por eso, el presidente Trump ha reconocido la amenaza que representan los cárteles y los ha designado como organizaciones terroristas extranjeras”.

En la ceremonia solemne, reconoció con gratitud “a quienes estuvieron a nuestro lado” en el rescate de personas en los ataques de 2001, como los rescatistas Los Topos.

“Honrar a quienes perdimos el 11 de septiembre significa recordar las amenazas que enfrentamos y mantenernos vigilantes ante las amenazas que enfrentamos hoy”, declaró.

Johnson soltó un “¡Viva México!” y expresó que Dios bendiga la amistad entre EE. UU. y nuestro país.