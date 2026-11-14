Johnson lanza dardo a China previo a viaje de CSP

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos (EE.UU.) en México, lanzó una crítica a China, previo al viaje de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para participar en la APEC 2026.

A través de sus redes sociales, el funcionario compartió que EE.UU. son el principal mercado de exportación de México, con 83 % de las exportaciones mexicanas y 551 mil millones de dólares.

Y agregó que China solo tiene el 2 % de las exportaciones mexicanas con 10 mil millones de pesos.

“Esto refleja una profunda integración económica entre los Estados Unidos y México, mientras que China inunda el mercado mexicano con importaciones a bajo costo”, compartió en una imagen.

La embajada de China en México reclamó recientemente al embajador estadounidense por “echar tierra” y “denigrar” a las empresas, y acusó que en un evento con el subsecretario adjunto de Estado de EE.UU., Ricardo Pita Macedo, lanzaron “críticas infundadas” contra el país asiático y la cooperación sino-mexicana.