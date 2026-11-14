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Johnson lanza dardo a China previo a viaje de CSP

Noviembre 14 del 2026
Ronald Johnson, embajador de EE.UU. en México. Cortesía
Ronald Johnson, embajador de EE.UU. en México. Cortesía

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos (EE.UU.) en México, lanzó una crítica a China, previo al viaje de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para participar en la APEC 2026.

A través de sus redes sociales, el funcionario compartió que EE.UU. son el principal mercado de exportación de México, con 83 % de las exportaciones mexicanas y 551 mil millones de dólares.

Y agregó que China solo tiene el 2 % de las exportaciones mexicanas con 10 mil millones de pesos.

“Esto refleja una profunda integración económica entre los Estados Unidos y México, mientras que China inunda el mercado mexicano con importaciones a bajo costo”, compartió en una imagen.

La embajada de China en México reclamó recientemente al embajador estadounidense por “echar tierra” y “denigrar” a las empresas, y acusó que en un evento con el subsecretario adjunto de Estado de EE.UU., Ricardo Pita Macedo, lanzaron “críticas infundadas” contra el país asiático y la cooperación sino-mexicana.

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