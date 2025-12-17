Johnson llama a trabajar contra lavado de dinero

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, urgió a nuestro país a trabajar contra el lavado de dinero, tras la detención de Alain Bibliowicz Mitrani, residente de Miami y ciudadano de Francia y Colombia.

"Desarticular las redes de los narcoterroristas y de quienes colaboran con ellos es una prioridad. Cortar sus recursos financieros es esencial", dijo el embajador Johnson.

"Que esta persona haya lavado más de 300 millones de dólares para los cárteles reafirma la urgencia de trabajar juntos contra quienes amenazan a nuestras comunidades con drogas y violencia", añadió.

Autoridades estadounidenses indicaron que el acusado fue el líder de un plan para lavar más de 300 millones de dólares, incluyendo a personas afiliadas a cárteles y otras organizaciones criminales transnacionales dedicadas al narcotráfico, incluido el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el veredicto, "el acusado y sus cómplices convirtieron ganancias ilícitas en criptomonedas provenientes de cárteles de la droga en Colombia y México en dinero sucio mediante una serie de cuentas bancarias y complejas transacciones financieras, tanto en el país como en el extranjero".

Luego, añade, devolvió este dinero sucio a los narcotraficantes, impulsando sus negocios criminales y enriqueciéndose con las elevadas comisiones que cobraba por su lavado.