Johnson reitera avances contra narco

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reiteró los avances de su país con México contra los cárteles y el fentanilo.

Además, expresó que los dos países continuarán la estrecha colaboración con la finalidad de proteger la salud y la seguridad para que los responsables rindan cuentas.

“Nuestros países han logrado avances importantes en la lucha contra el fentanilo y los cárteles, y su trabajo ha sido fundamental para alcanzar esos resultados.

“Continuaremos nuestra estrecha colaboración para proteger la salud y la seguridad de nuestras naciones, al tiempo que garantizamos que los responsables rindan cuentas”, escribió en sus redes sociales.

El diplomático estadounidense compartió que fue un honor asistir a la toma de protesta de su amiga Sara Carter como directora de la Oficina de la Política Nacional para el Control del Drogas (ONDCP en inglés), encabezada por el vicepresidente estadounidense JD Vance.

Presume aseguramiento de arma

La embajada estadounidense en el país presumió en redes sociales el aseguramiento de un rifle Barrett calibre .50 el pasado 3 de junio.

Destacó el arma asegurada a cargo de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Phoenix, así como del Departamento de Policía de esta ciudad “antes de que pudiera avanzar a través de una presunta red de tráfico de armas vinculada a México”.

La investigación, dijo la embajada, también reveló compras ilícitas previas de múltiples rifles tipo AK.

“Otro ejemplo del trabajo de las autoridades de Estados Unidos para mantener armas de grado militar fuera de manos criminales y lejos de México”, indicó.

“Seguros juntos”, reiteró ante la colaboración en materia de seguridad entre los dos países.