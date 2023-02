Reitera Ebrard política progresista de México

Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de Relaciones Exteriores, afirmó que México tiene una posición firme, clara y transparente en su política exterior, por lo que ningún acuerdo se realiza al margen de la consulta con el presidente de la República y con el Senado, ni ocultado a la opinión pública, esto con relación a las recientes declaraciones de Michael Pompeo, ex secretario de Estado de Estados Unidos de América.

En ese tenor y respondiendo a las afirmaciones que Pompeo publicó en su libro “Never Give An Inche” (Nunca cedas una pulgada), el canciller mexicano desmintió en un twitt al ex funcionario de la administración de Trump en torno a las negociaciones del programa Quédate en México y dejó claro que la posición de México es y sigue siendo la de no ser un “tercer país seguro” en la política migratoria de Estados Unidos.

Marcelo Ebrard, quien ha encabezado una política de relaciones exteriores, progresista, incluyente, humana y de profundo respeto a la soberanía mexicana, señaló que las declaraciones de Pompeo son parte de “una campaña basada en ideas antimexicanas que buscan presentar a nuestro país como una amenaza ante la cual hay que construir un muro” y, afirmó que, por el contrario, México y su gobierno son hoy en día “un aliado confiable y esencial en materia de seguridad”.

El también ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, aseguró que prueba de ello es el Entendimiento Bicentenario “que rige hoy la cooperación binacional con un espíritu de corresponsabilidad, respeto a la soberanía e integridad frente al fenómeno criminal y a las adicciones”. Y es que la posición de México en la agenda binacional ha sido la de contribuir favorablemente con vocación pacifista y respetuosa en los problemas que aquejan a ambas naciones.

Los puntos con los que respondió Marcelo Ebrard a Michael Pompeo en su twitt, son los siguientes:

“Mi propósito y labor como canciller de México ha sido y es salvaguardar y proteger siempre nuestro interés nacional”.

“Contrario a lo afirmado por Pompeo –que es parte de una campaña basada en ideas antimexicanas que buscan presentar a nuestro país como una amenaza ante la cual hay que construir un miro- México es un aliado confiable y esencial en materia de seguridad. Prueba de ello es el Entendimiento Bicentenario, que hoy rige la cooperación binacional con un espíritu de corresponsabilidad, respeto a la soberanía e integridad frente al fenómeno criminal y a las adicciones”.

“Las discusiones que se sostienen con funcionarios extranjeros, incluyendo los de EE.UU. se informan y consultan con el presidente de la República y con el Senado (https://bit.ly/3WEeiH2) y son dadas a conocer a la opinión pública”.

“El objetivo central de la administración Trump fue siempre la firma de un acuerdo de tercer país seguro, que obligaría permanentemente e inflexiblemente a otorgar asilo o deportar a todos los extranjeros que buscaran protección en EE.UU. tras pasar por México. Como informé el 24 de diciembre de 2018 en la conferencia del presidente López Obrador (https://bit.ly/2X3qUIT) esto nunca se aceptó, a pesar de ciertas voces que pensaban que era mejor la firma de acuerdo similar al de Turquía con la Unión Europea, en el que México aceptara dinero a cambio de un compromiso que, en nuestro caso, resultaba de costos incalculables. Haber evitado la imposición de un acuerdo de tercer país seguro es un logro del presidente López Obrador”.

“En la reunión referida por Pompeo el 15 de noviembre de 2018 en Houston, contrario a lo que se ha señalado por personas ajenas a la discusión, el propio ex secretario confirma que no se aceptó acuerdo alguno, sino que se escuchó la posición estadounidense de cerrar por completo los puntos de entrada y devolver a los solicitantes de asilo a la frontera sin nuestra cooperación. Esto, si no se aceptaba un acuerdo de tercer país seguro”.

“La postura del gobierno de México fue y continua siendo la de rechazar la firma de un acuerdo bilateral que nos comprometa de manera permanente. Por el contrario, se ha partido de la base de que EE.UU. asuma sus decisiones en materia migratoria y México conserve su potestad soberana de reaccionar a dichas medidas de manera independiente, caso por caso y acorde a nuestras propias consideraciones, como nuestra tradición de asilo y protección, motivo por el cual se decidió no iniciar la repatriación de solicitantes de asilo provenientes de EE.UU. Tal y como la Cancillería informó a la opinión pública el 20 de diciembre de 2018 (https://bit.ly/25bCbJy). En esa misma fecha. Los Estados Unidos dieron a conocer que habían “notificado al gobierno mexicano de nuestras acciones previstas. En respuesta, México ha hecho una determinación independientemente de que se comprometerá a implementar medidas esenciales en su lado de la frontera”, consistente con lo que informamos a la opinión pública (https://bit.ly/2LwWASY)”.

“Además, desde entonces se planteó a EE.UU. la necesidad de invertir en el sur de México y en el norte de Centroamérica para impulsar el desarrollo de las comunidades de origen de los migrantes, como ambos gobiernos informamos en su momento (https://bit.ly/3DiGZSP)”.

“La postura de México sigue invariable: hay que atender las causas de raíz de la migración, fundamentalmente la pobreza, y crear vías regulares y seguras de movilidad, como se ha logrado ahora con la administración del presidente Joseph Biden, con el resultado de ordenar y humanizar la migración”.

Como se recordará, en los temas de seguridad, Marcelo Ebrard ha emprendido los últimos años una serie de acciones que no sólo buscan atacar el problema desde fuera, sino atender sus causas, tal es el caso de las demandas que el canciller interpuso en Estados Unidos en contra de las empresas que venden armas y de los prestanombres que las revenden en territorio mexicano, con lo que México exige a Estados Unidos, con dignidad, el cese al tráfico de armas.

Dichas demandas fueron interpuestas bajo la jurisprudencia de los Estados Unidos, apelando a sus leyes y a sus tribunales. No hay precedente alguno al respecto, por lo que dichas acciones le valieron al canciller en 2022 el nombramiento de Persona del Año por la Asociación de Control de Armas con sede Estados Unidos.

De acuerdo con datos oficiales, las autoridades mexicanas han decomisado a la delincuencia, en los últimos años, cientos de miles de armas, la mayoría de ellas de mayor poder de fuego que las que utilizan los cuerpos policiacos; todas ellas, según se ha declarado, son provenientes y traficadas de manera ilegal desde los Estados Unidos de Norteamérica.