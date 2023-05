Marcelo Ebrard, una visión progresista, humanista e incluyente

La defensa abierta de la soberanía mexicana, el respeto a los derechos humanos, la inclusión y la dignidad de todos los sectores sociales, así como el desarrollo económico y el fortalecimiento de la inversión extrajera en México, son los ejes fundamentales de la política de relaciones internacionales que encabeza Marcelo Ebrard Casaubón, quien se perfila hoy como uno de los aspirantes más fuertes en la contienda interna que llevará a Morena a elegir a su candidato presidencial en las elecciones de 2024.

A unas semanas de que Morena defina quién será su candidato en las elecciones presidenciales que tendrán lugar el año entrante en nuestro país, el actual secretario de Relaciones Exteriores se perfila como uno de los favoritos no solo al interior de dicho instituto político, sino como uno de los favoritos también del electorado mexicano, así lo dejan ver en las distintas encuestas que han salido a la luz durante los últimos meses y que han sido publicadas en plataformas digitales, redes sociales y medios de comunicación nacionales e internacionales.

Ebrard Casaubón se ha caracterizado por tener una posición firme y enérgica durante su gestión al frente de la SRE, desde donde ha puntualizado que México es una nación libre e independiente que no está sometida a ningún interés externo y cuyo gobierno está comprometido con el desarrollo y con el bienestar de los mexicanos, por lo que no se presta a intereses externos ni de índole económica, política o de propaganda de ningún tipo. Así lo ha dejado claro con relación al tema del fentanilo que legisladores estadounidenses han intentado subir a la narrativa mediática.

Como se recordará, Marcelo Ebrard respondió también en su momento a las afirmaciones que Michael Pompeo publicó en su libro “Never Give An Inche” (Nunca cedas una pulgada), desmintiendo al ex funcionario de la administración de Trump en torno a las negociaciones del programa Quédate en México y dejando claro que la posición de México es y sigue siendo la de no ser un “tercer país seguro” en la política migratoria de Estados Unidos, defendiendo la soberanía del país en todos los ámbitos de competencia.

Migración

En el tema migratorio, Ebrard Casaubón ha señalado que desde el inicio de esta administración se ha trabajado por la dignidad y los derechos humanos de los migrantes y por abrir nuevos caminos para que las personas que tienen interés en trabajar o vivir por cualquier razón en Estados Unidos puedan hacerlo de manera legal. Entre los acuerdos bilaterales logrados entre México y Estados Unidos destaca el impulso a las visas H2A, que permiten a empleadores estadounidenses contratar legalmente de manera temporal a mexicanos trabajadores del campo, así como las visas H2B dirigidas para trabajadores no agrícolas.

Marcelo Ebrard Casaubón es un político que está presente en los temas más relevantes de la agenda nacional y en los medios de comunicación nacionales e internacionales, pero también acapara las redes sociales y las plataformas digitales con temas propios de su agenda y otros propios del contexto político, económico y social de México y del mundo. Su narrativa se ajusta de manera casi natural a las exigencias de la actualidad y del progreso. El día de ayer, por ejemplo, el canciller mexicano otorgó el primer pasaporte no binario en México y fue también entrevistado por Wendy de “las perdidas”, una influencer que abandera el movimiento LGBT en Tik Tok.

Su historia

Pero ¿quién es Marcelo Ebrard? ¿Cómo se explica el surgimiento de este político que retoma la dignidad de México y su gente sin importar su condición o del sector al que pertenezcan?

Marcelo Luis Ebrard Casaubón nació el 10 de octubre de 1959 en la Ciudad de México. Es hijo de Marcelo Ebrard Maure y Marcela Casaubón, ambos de ascendencia francesa. Es el mayor de siete hermanos y está casado con la diplomática hondureña, Rosalinda Bueso. Previamente contrajo primeras nupcias con Francesca Ramos Morgan, con quien tuvo tres hijos. En 2006 contrajo nupcias por segunda ocasión con la actriz, pintora y escultora, Mariagna Prats, de la cual se divorció en 2011.

Estudió la escuela primaria y secundaria en el Colegio Simón Bolívar y la preparatoria en la Universidad La Salle; sus estudios universitarios los hizo en el Colegio de México, donde graduó de la licenciatura en Relaciones Internacionales con la tesis “Congreso y Democracia en México”. Posteriormente hizo una maestría en Administración Pública en la École Nationale d’Administration de París.

Trayectoria política

Su trayectoria política inició en el PRI en 1981. Fue cercano a Manuel Camacho Solís.

Entre sus primeros cargos públicos destaca su paso por la Secretaría de Planeación y Presupuesto en el entonces Departamento del Distrito Federal (DDF) en 1981; también fue secretario general del PRI en el Distrito Federal entre 1989 y 1990, y secretario general de Gobierno del DDF en 1992 y 1993. En esta época fue en la que coincidió por primera vez con Andrés Manuel López Obrador.

Fue diputado federal por el PRI en 1993 y ese mismo año fue designado como subsecretario de Relaciones Exteriores. En 1997 fue impulsado por el Partido Verde como diputado federal, sin estar afiliado al partido; meses después se denominó a sí mismo como diputado independiente.

Marcelo Ebrard y Manuel Camacho Solís fundaron el Partido de Centro Democrático en 1999, con el cual se postularon en el año 2000 como candidatos a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal y para presidente de México, respectivamente.

Sin embargo, ya en campaña, Marcelo Ebrard declinó a favor de Andrés Manuel López Obrador, candidato del PRD que contaba en ese momento con todo el apoyo de los partidos de izquierda en la capital del país.

Postulación

Cuando López Obrador ganó en las elecciones, Marcelo Ebrard se integró a su equipo, primero como parte de su Consejo de Asesores, luego como secretario de Seguridad Ciudadana y posteriormente como secretario de Desarrollo Social.

En el 2006, Marcelo Ebrard se postuló como candidato a jefe de Gobierno del Distrito Federal por el PRD, PT y el Partido Convergencia, y ganó las elecciones con 47 % de los votos.

En su gestión se ampliaron los programas sociales impulsados por el actual presidente de México, se extendió la red del Metrobús y se construyó la Línea 12 del Metro.

Uno de los programas emblema de su gobierno fue el denominado “Prepa sí”, en el que Mario Delgado, actual dirigente nacional de Morena, colaboró en su organización.

En 2010 fue nombrado como el Mejor Alcalde del Mundo, por parte del proyecto World Mayor.

AMLO y Ebrard

En 2011, Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador eran perfilados como los candidatos presidenciables con mayor fuerza del PRD.

En el PRD había divisiones entre sus integrantes. Dentro del partido, AMLO tenía una gran influencia y apoyo de líderes, especialmente de los fundadores del partido, en tanto Ebrard contaba con el respaldo de los jóvenes y de los empresarios.

Para romper el empate, se tomó la decisión de realizar encuestas para determinar quién sería el candidato presidencial del partido. AMLO resultó ganador en ese momento. Marcelo Ebrard aceptó los resultados y dejó el camino libre a López Obrador para su segunda candidatura presidencial. AMLO lo consideró el próximo secretario de Gobierno si ganaba las elecciones.

Durante la tercera campaña presidencial de López Obrador, Marcelo Ebrard se desempeñó como coordinador de la misma en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Una vez ganadas las elecciones formó parte del equipo de transición entre el nuevo gabinete y la administración de Peña Nieto. Fue nombrado titular de la Secretaría de Relaciones exteriores, en la cual se desempeña actualmente.

Ha tenido desde entonces un papel relevante la vida pública de México. Recientemente Marcelo Ebrard Casaubón jugó un papel fundamental en las negociaciones con Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, para la instalación de la fábrica de dicha empresa en Nuevo León, la cual se estima que traiga una inversión de cerca de 15 mil millones de dólares al país para los próximos cinco años y la cual será la fábrica de vehículos eléctricos más grande del mundo, generando decenas de miles de empleos directos e indirectos para los mexicanos.PRESENCIA

Marcelo Ebrard Casaubón es un político que está presente en los temas más relevantes de la agenda nacional y en los medios de comunicación nacionales e internacionales, pero también acapara las redes sociales.

QUIÉN ES

Nació el 10 de octubre de 1959 en la Ciudad de México.

Es hijo de Marcelo Ebrard Maure y Marcela Casaubón.

Es el mayor de siete hermanos y está casado con la diplomática hondureña, Rosalinda Bueso.

Previamente contrajo primeras nupcias con Francesca Ramos Morgan, con quien tuvo tres hijos.

En 2006 contrajo nupcias por segunda ocasión con la actriz, pintora y escultora, Mariagna Prats, de la cual se divorció en 2011.

ALGO DE SU TRAYECTORIA

Su carrera política inició en el PRI en 1981.

Fue diputado federal por el PRI en 1993.

Marcelo Ebrard y Manuel Camacho Solís fundaron el Partido de Centro Democrático en 1999.

En 2006, se postuló como candidato a jefe de Gobierno del Distrito Federal y ganó.

Uno de los programas emblema de su gobierno en el DF fue el denominado “Prepa sí”.

En 2010 fue nombrado el Mejor Alcalde del Mundo por el proyecto World Mayor.