Anuncia Ebrard ejes de desarrollo económico para Chiapas

México está entre los cinco países del mundo con mayor perspectivas de crecimiento en los próximos 10 años, así lo afirmó Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), durante su última gira de trabajo por los Estados Unidos de Norteamérica.

En entrevista exclusiva para Cuarto Poder, el canciller mexicano se perfiló como el mejor candidato de Morena para la sucesión presidencial de 2024 y anunció para Chiapas un plan estratégico de desarrollo económico que contempla el apoyo al campo y la tecnificación, entre otras acciones que incluyen la modernización de los puertos y las vías ferroviarias del estado. Esta es la entrevista:

Buenos días, mi nombre es Jonathan Lozada. El día de hoy nos encontramos en Tampa, Florida. Tenemos el gusto de estar con el canciller Marcelo Ebrard.

JL: Muy buenos días canciller.

ME: Hola, ¿cómo te va? Buen día.

JL: Muy bien. Muchas gracias.

ME: Nos vemos no en Chiapas sino en Tampa, dirás ¿qué estoy haciendo en Tampa?

JL: Nos vemos en Tampa en esta ocasión, ¿cómo le va en la gira, qué es lo que se ha logrado?

ME: Ayer estuvimos en Oklahoma, abrimos un consulado porque tenemos medio millón de mexicanas y mexicanos allá, y no teníamos el respaldo. Se abrió esta oficina, están felices, la comunidad.

Hoy estamos aquí por dos motivos. Primero vamos a organizar para el día 30 de junio un encuentro de toda la representación de mexicanas y mexicanos en Estados Unidos. Aquí en Florida. No sé si vaya a ser en Tampa, pero va a ser en Florida. El motivo es la nueva legislación antimigrante promovida por el gobernador (Ronald Dion) DeSantis. Entonces, tenemos que trabajar, tenemos que organizarnos para evitar abusos y proteger a nuestra comunidad. Ese es el objetivo primordial.

También voy a estar en un juego de beisbol al que me invitó Randy Arozarena, que ha estado insistiendo mucho en que lo venga a ver, entonces lo voy a saludar al ratito.

JL: Es bien importante el tema migratorio sobre todo para nosotros en Chiapas. Tenemos a un importante número de personas que dejan el estado, que lo han dejado a través de la historia y que desgraciadamente ha sido en circunstancias complicadas, difíciles, a veces inhumanas, ¿qué es lo que se hace el día de hoy canciller, desde la perspectiva de la cancillería?

ME: Bueno, tenemos toda una estrategia de defensa para las comunidades aquí en Estados Unidos, básicamente jurídica, de presencia cercana de los consulados, tenemos consulados móviles. Y por lo que hace la migración, pues lo que tenemos que hacer en México es acelerar el crecimiento económico. Acabo de estar en Sonora y me decían que tenían una escasez de mano de obra. Lo mismo pasa en la Riviera Maya y en varios puntos de México, como en Monterrey. Entonces, en la medida en la que se acelere el crecimiento económico, pienso que vamos a tener muchos más empleos en México que ofrecer para que la gente no tenga que salir del país.

JL: Eso es bien importante porque a final de cuentas lo que se vive hoy, o el reto que usted tendrá en el caso de que las candidaturas se logren y llegue a ser presidente de México, es qué se hace con el rezago que deja la historia. No es únicamente una acción que se puede emprender desvinculada del pasado sino hay una serie de acciones que desgraciadamente han llevado a México a una circunstancia muy compleja.

ME: Bueno, la anomalía principal que tenemos, el problema u obstáculo principal, es el tamaño de la pobreza en México. Somos el principal exportador de Estados Unidos en el mundo y tenemos casi la mitad de la población en pobreza, eso tiene que cambiar. ¿Cómo? Subiendo salarios, mejorando educación, mejorando salud. Esto va a permitir ir avanzando. Yo por eso digo que el futuro de México, si tenemos éxito, es que seamos un país mayoritariamente de clase media. Hoy somos un país mayoritariamente, o casi, en la pobreza.

En el sur de México tenemos algunas buenas noticias. El presidente López Obrador está llevando gas a través de gasoductos a todo el sur del país. Hoy en día no te puedes desarrollar sin gas, cualquier empresa que quieras invitar a Chiapas te va a decir que no tienes gas. Entonces se está haciendo el gasoducto de Tuxpan hacia el sur, se va a conectar por el Istmo y luego va a llegar hasta Tonalá. Eso va a hacer factible que Chiapas tenga otro crecimiento.

También la modernización ferroviaria. La vía que va por la [zona] costa, que va desde Salina Cruz hacia Chiapas hasta la frontera. Todo esto va a tener un impacto muy significativo para el estado de Chiapas.

JL: ¿Cómo se logra en este mundo que es capitalista, en donde el mismo sistema promueve la concentración de recursos en manos de pocos y lo desfavorece un grupo mayoritario, lograr ese crecimiento, esa equidad, esa igualdad de acceso a los salarios?

ME: La forma en que lo puedes lograr, en primer lugar, es que no haya privilegios. Digo esto porque en México hasta ahora no se pagaban impuestos como debiera ser por parte de las grandes compañías, y eso acentuaba la concentración del ingreso. Eso ya está en corrección.

Y tener una mejor recaudación, es decir, que la parte de la riqueza nacional que puedes redistribuir, sea mayor. Eso es lo que se está trabajando ahorita, y habría que seguirlo trabajando, y hacer inversiones como las que te refiero, para que el sur del país también tenga la oportunidad de tener un crecimiento. Muchos años estuvo en cero, muchos, ¡eh! ¡30! ¡Es increíble! Apenas ahorita está empezando a moverse el marcador. Ahorita tienes crecimientos importantes en Tabasco, toda la península de Yucatán, Oaxaca se empieza a movilizar. Chiapas, terminadas estas obras, seguramente también lo va a tener.

JL: ¿Qué más tenemos para Chiapas, qué es lo que propone usted?

ME: En Chiapas tienes que apoyar más el campo, tenemos que tecnificar, todo el Soconusco es una potencia. Hay que terminar el puerto. En Puerto Chiapas necesitamos hacer una escollera que habrá que ver que se pueda realizar lo más pronto posible para que pueda recibir barcos de mayor calado y no tenga que mandar todo hasta Manzanillo. Ya logramos la autorización sanitaria de China para el plátano, para el sorgo y para una serie de productos que Chiapas tiene o que podría tener no solo en la región del Soconusco, también está la Frailesca.

Entonces creo que con el gas, la energía, la vía férrea y el puerto tienes otro escenario para impulsar el crecimiento económico y social del estado de Chiapas.

JL: ¿Qué prevé sobre el tema migratorio, toda vez que es paso para migrantes de Centroamérica que quieren llegar a Estados Unidos?

ME: El flujo migratorio, nosotros lo que hemos estado hablando con Estados Unidos son dos acciones en síntesis. Una es invertir más en Honduras, Guatemala y El Salvador. Han sido renuentes, pero estamos en camino de lograr mejores inversiones o mayores. Y lo segundo es que haya procedimientos regulares para que tú puedas solicitar a la autoridad de Estados Unidos la autorización para venir a trabajar acá o la reunificación familiar.

El presidente Biden habló de esto con el presidente López Obrador y se han logrado buenos resultados. Ahorita tienes 390 mil visas para venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos. Y 164 mil de reunificación familiar y de trabajo para Guatemala, Honduras y El Salvador. Y para México tenemos 390 mil. Entonces vamos en esa dirección, eso significa que el flujo que ves se va a ir reduciendo con el paso del tiempo.

JL: ¿Por qué Marcelo Ebrard es el mejor candidato para Morena?

ME: Porque lleva 42 años trabajando. He estado en la adversidad. He enfrentado circunstancias muy disímbolas como, por ejemplo, la reconstrucción de la Ciudad de México en el 86; te acordarás que se cayó la mita de la ciudad. Hasta el tema de las vacunas recientemente, que el presidente me encargó que consiguiera yo las vacunas; pasando por el Fobaproa, también fui diputado, fui jefe de Gobierno de la Ciudad de México, logramos los mejores resultados de seguridad y en inversión. Tan es así que el apoyo nacional creció 20 puntos, imagínate, de cuando yo entré a cuando salí, en votos. Conozco bien Estados Unidos, estoy acá ahora, viajo frecuentemente, también a la comunidad internacional.

Pienso con toda honestidad que tengo las diferentes habilidades y entrenamiento que necesitas para estar ahí. Y la pasión por México, que es toda mi vida.

JL: ¿Cómo visualiza a México? ¿Cómo visualiza al país?

ME: México tiene todo para ser un país mucho muy exitoso. Si ahorita ves a todos los países del mundo, vas a tener quizá no más de cinco que tienen todo para [ser] un gran éxito en los próximos 10 años. México está en ese grupo. ¿Por qué está en ese grupo? Bueno, va a haber una relocalización de inversiones muy grande hacia Norteamérica y nosotros en Norteamérica somos los más competitivos en muchos sectores, no en todos, pero sí en muchos.

En segundo lugar, tenemos muy buenos números. Nuestra demografía es muy buena. Tenemos una plataforma de tratados impresionante, tratados comerciales. Tenemos una escolaridad de casi 10 años, que es bastante alta, deberíamos llegar a 12, pero estamos en 10, no en siete. La edad promedio es de 29 años. Tenemos una serie de condiciones a favor de que nuestro país tenga éxito y alcance resultados impresionantes, y, sobre todo, los cimientos que ha puesto el presidente López Obrador. Los tienes ahí, ve la fortaleza del peso, no la veíamos en toda la vida, nunca había yo visto esto, francamente.

JL: En el tema de cultura, también sabes que estuvo en Denver para el traslado de piezas arqueológicas, hace algunos meses también se trasladaron urnas mayas que son parte del patrimonio mexicano. ¿Cómo va eso, canciller?

ME: Hemos recuperado ya 11 mil piezas, hemos puesto mucho énfasis, en recuperar las piezas de México que están en el exterior y que son valiosas para nuestra historia; por ejemplo esta que tú dices, es una pieza que buscamos 25 años, quizá poco más. Proviene de Morelos, pesa dos toneladas, tiene una antigüedad de más de dos mil años ¡Imagínate lo que significa! De una gran civilización que es la olmeca, que puedes equiparar con los egipcios. Vamos a seguir adelante recuperando. Ha sido un gran triunfo esta última. Es las más importante pieza que hayamos recuperado.

JL: ¿A Marcelo Ebrard, la persona, qué le gusta hacer en su tiempo libre, canciller?

ME: Me gusta estar con mis hijos, con mi familia. Y si tengo oportunidad, a veces leo.

JL: ¿Qué lee?

ME: Leo de todo.

JL: ¿Qué ha leído últimamente?

ME: Pues ahorita estoy leyendo una novela que me recomendaron, que me gustó mucho. Se llama “El conde negro”, que es la historia del padre de Alexandre Dumas, que escribió “Los tres mosqueteros”. El papá era hijo de un marqués y una esclava en ese tiempo, fue un general del ejército francés revolucionario. Muy interesante la novela o el recuento histórico, porque no es novela, sí tiene apego a la realidad histórica; eso en ese terreno. Y bueno, pues muchos libros que tienen que ver con la realidad política y económica del mundo.

JL: ¿Qué escucha Marcelo Ebrard?

ME: Me gusta la música clásica, me gusta la música mexicana y me gusta el rock.

JL: ¿Y cuál es su comida favorita?

ME: Pues la comida mexicana me encanta, también depende dónde ande uno.

JL: ¿Ya conoce la gastronomía chiapaneca?

ME: En Chiapas me han dado de todo, también tienen ustedes una gran gastronomía. México tiene un riqueza, es más, promovemos la gastronomía en todo el mundo, y como sabes, una chef mexicana es la mejor de todo el mundo.

JL: ¿Cuándo lo esperamos en Chiapas, canciller?

ME: Voy en junio, el día 11.

JL: Perfecto, pues le agradezco mucho.

ME: No, gracias a ti.

JL: Que esté muy bien.

ME: Hasta luego.