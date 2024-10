Jorge Islas, excónsul de México en Nueva York, anunció su renuncia este martes 22 de octubre a la Coordinación General de Consulados, a menos de un mes de haber sido creada en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Ante diversos señalamientos, Islas indicó en una carta a la opinión pública que decidió separarse del cargo “a efecto de estar en condiciones de responder, en el marco de la ley, a la campaña de señalamientos infundados y mentiras maliciosas de las que he sido objeto en días recientes, con la convicción de que siempre me he conducido con honradez y probidad en mi desempeño público”.

Agregó que tomó esta decisión en consistencia con sus convicciones en favor de los derechos “y como padre de dos hijas feministas y activistas que me han inspirado a ser más consciente de la importancia de la igualdad sustantiva”.