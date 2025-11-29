Jorge Romero rechaza temor por llegada de Godoy a Fiscalía

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, rechazó que le de temor o terror que Ernestina Godoy sea electa por el Senado en los próximos días como la nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR), en sustitución de Alejandro Gertz Manero.

En rueda de prensa fue cuestionado sobre las denuncias que ha realizado sobre una supuesta persecución de Ernestina Godoy en su contra, cuando fungió como fiscal de la Ciudad de México (CDMX).

“Ni lo voy a personalizar solamente en la persona que tú referiste. Terror no le tenemos a nadie, gracias a Dios, ya que sea quien sea la persona que ocupe la FGR tiene dos opciones: o ejercer con la autonomía como lo dice la Constitución u obedecer al poder y usarla para fines políticos, pero eso se llama dictadura y autoritarismo total”.

Sin embargo, insistió, “que ni en ese escenario Acción Nacional va a tener temor ni mucho menos terror, pues vamos a tener es perfecta claridad de qué es lo que nos toca hacer y denunciar y no vamos a cambiar ni un ápice lo que venimos haciendo”.