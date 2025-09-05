Jornada de 40 horas no está en agenda de este periodo

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dijo que la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas no es parte de la agenda legislativa de este periodo de sesiones. “No ha sido motivo de la agenda legislativa. Sí hay un compromiso de la presidenta de la República, de que la semana de las 40 horas pueda establecerse antes de que concluya su mandato en el gobierno, pero no sabría decirle si está considerado”, comentó en conferencia de prensa.

Reforma

Las declaraciones del coordinador de Morena contradicen al vicecoordinador Alfonso Ramírez Cuéllar, quien afirmó el pasado 28 de agosto que la reforma para establecer la jornada laboral de 40 horas se aprobaría este periodo de sesiones, que inició el 1 de septiembre.

“Jornada laboral de 40 horas sale en este periodo, estamos platicando y conversando con los grupos empresariales. Creo que hay muy buena disposición para verlo por región, verlo por rama productiva, tener un espacio de tiempo de aquí al 2030, pero sale la jornada laboral de 40 horas con un gran acuerdo nacional”, aseguró Ramírez Cuéllar.

Al respecto, Monreal Ávila dijo no estar enterado de que la reforma de 40 horas se discutirá en este periodo como afirmó Ramírez Cuéllar.