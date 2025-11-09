Jornada violenta deja 7 personas muertas

Una nueva jornada de violencia se vivió en los municipios de Culiacán y Navolato, con los asesinatos de siete personas, dos de las víctimas fueron los hermanos, Javier y Edgar “N”, los cuales fueron atacados con disparos y artefactos explosivos; en el atentado, un tercer hermano de nombre Emanuel “N” resultó herido.

Las autoridades de seguridad alertaron a la población no circular por la colonia Tierra y Libertad de la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, donde hombres armados dispararon contra un taller eléctrico automotriz y lanzaron explosivos.

A raíz del ataque, donde se encontraban los tres hermanos trabajando, Javier “N”, de 23 años resultó muerto, en tanto Edgar “N”, de 22 y Emanuel “N”, de 18, fueron trasladados a un hospital con graves heridas, en donde Edgar falleció.

En el interior de una vivienda, ubicada por la calle Copey, en Culiacán, Carlos Rubén “N”, de 24 años, fue asesinado de varios disparos, cuando se encontraba en el patio y desconocidos desde la calle le dispararon en varias ocasiones.

Carlos Adán “N”, de 27 años, fue atacado a balazos por los conductores de una motocicleta, cuando bajó de su vehículo por la calle Sierra de Chiapas, del fraccionamiento Infonavit Cañadas.