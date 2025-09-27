Jornada violenta: quema de comercios y varios vehículos

Una jornada violenta fue la que vivió ayer viernes la ciudad de Villahermosa, Tabasco, en la que se registraron diversos incidentes, desde el lanzamiento de los llamados ponchallantas en diversas vialidades, hasta la quema de dos tiendas de conveniencia, una abarrotera y un vehículo.

A través de redes sociales, ciudadanos reportaron que delincuentes arrojaron decenas de los llamados ponchallantas, primero en la avenida Luis Donaldo Colosio y en la colonia Gaviotas Norte.

Posteriormente se reportó una situación similar sobre la carretera Villahermosa a Cárdenas, vialidades en las que varios automovilistas tuvieron que cambiar sus neumáticos a causa de los daños ocasionados por estos artefactos.

Comercios afectados

Por otro lado, las autoridades informaron de los incendios aparentemente provocados en diferentes comercios, entre ellos el de un OXXO en la avenida 16 de Septiembre de la colonia Primero de Mayo.

Minutos más tarde, se registró el incendio de un segundo OXXO en la carretera Villahermosa- Cárdenas, a la altura de la ranchería González tercera sección cerca de la entrada del balneario El Gordo y San Pancho.

De igual forma, se registró el intento de incendio de una sucursal de la abarrotera Súper Sánchez ubicada en la colonia Gaviotas Sur, sector Coquitos en la carretera a Torno Largo, misma que tras el incidente suspendió labores.

Los siniestros lograron ser sofocados por los elementos de Protección Civil (PC) del Estado y de Centro, sin que se reportaran lesionados.

Cabe señalar que ante los reportes de quemas de comercios algunas sucursales de la cadena OXXO, como la ubicada en la colonia La Manga 2, cerraron sus puertas y solo ofrecían servicio a través de ventanillas, sin permitir el acceso a las personas.

Finalmente, por la tarde, las autoridades informaron que el personal de PC de Centro sofocó el incendio de un vehículo en la calle Julián Sánchez de la colonia José María Pino Suárez.