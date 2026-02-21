José Ángel Gurría, exfuncionario con pensión millonaria

Luego de que se anunció que el próximo lunes enviará al Senado de la República una iniciativa de reforma constitucional para establecer que las pensiones de exfuncionarios de altos mandos de confianza no podrán exceder el 50% de las remuneraciones que percibe la persona titular del Ejecutivo federal; la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que existen pensiones millonarias de exfuncionarios y exlíderes sindicales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), entre ellos José Ángel Gurría Treviño, exsecretario de Hacienda y exdirector general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La mandataria aclaró que los mandos de las Fuerzas Armadas no están incluidos en esta propuesta, al precisar que la reforma está dirigida de manera exclusiva a funcionarios públicos de confianza que, en algunos casos, trabajaron poco tiempo y hoy reciben pensiones que consideró “ya no se justifican”.

Sheinbaum aborda caso de José Ángel Gurría Treviño

En conferencia, la mandataria señaló que entre los casos señalados públicamente se encuentra el de José Ángel Gurría Treviño, exsecretario de Hacienda y exdirector general de la OCDE, quien —dijo— recibe una pensión mensual de 120 mil pesos como exfuncionario. No obstante, reconoció que se revisará la información para transparentar con precisión los montos.

“Sí, en efecto, Gurría está entre las personas. Él recibe una pensión de 120 mil pesos mensuales como exfuncionario (…) ya salió público, lo podemos decir”, expresó, al añadir que solicitará a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno detallar qué datos pueden difundirse.

Por lo anterior, el jueves en la conferencia matutina en Palacio Nacional, Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno de México, dio a conocer datos que detallan el monto que reciben exfuncionarios con altos cargos de confianza

La prematura jubilación de Gurría Treviño

Este no ha sido el primer señalamiento hacia el suministro del exsecretario de Hacienda y extitular de la OCDE, en 2023, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Gurría se jubiló a los 43 años “y ha recibido millones de pesos”.

“El problema de Gurría no solo es lo de su pensión. No, el problema de Gurría es que era secretario de Hacienda hace 25 años, cuando se aprobó el Fobaproa, cuando acordaron convertir las deudas privadas de unos cuantos banqueros y empresarios, en deuda pública, en deuda de todo el pueblo de México.

“¡Tres billones de pesos! Ese es el problema de Gurría, y la desvergüenza, y el cinismo, y vuelvo a la hipocresía de este bloque conservador corrupto que ahora lo nombran el coordinador del proyecto para que las cosas cambien en México porque están muy mal”, agregó.