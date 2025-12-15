José Kast gana elecciones en Chile

El ultraderechista José Antonio Kast ganó este domingo las elecciones presidenciales de Chile, derrotando por un amplio margen de casi 20 puntos a la izquierdista Jeannette Jara, con más de 95 % de los votos escrutados, declaró el Servicio Electoral.

Según el sitio oficial del servicio electoral, Kast obtenía 58.30 % de apoyo frente al 41.70 % de la candidata oficialista, Jeannette Jara, una diferencia de más de 16 puntos.

En el búnker de Kast se vivían escenas de euforia, incluso antes de que se conocieran los primeros resultados oficiales. La música irrumpió apenas cerraron las urnas. Jara reconoció ya su derrota.

El líder del Partido Republicano, de 59 años, se prepara para implementar a partir del próximo 11 de marzo un programa neoliberal de megarecortes y mano dura contra la delincuencia y la migración irregular, después de ganar con amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara.

La llegada al poder de un defensor de la dictadura es algo inédito en Chile, pero no en la región, pues ya ocurrió con Jair Bolsonaro en Brasil o Javier Milei en Argentina.

“Kast es una figura vinculada directamente al pinochetismo. Es heredero de su tradición. Además, es hermano de uno de los principales ministros de Pinochet y presidente del Banco Central, Miguel Kast, que sigue siendo una especie de gurú para la derecha más neoliberal”, dijo a EFE Octavio Avendaño, de la Universidad de Chile.