José Ramón López Beltrán presume foto en EE. UU.

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, presumió ayer una fotografía frente a una tienda Buc-ee’s, una popular cadena estadounidense de tiendas de conveniencia y gasolineras.

López Beltrán compartió en redes sociales la imagen, en la que aparece sonriente frente a las letras del establecimiento, acompañada del mensaje: “Saludos desde Buc-ee’s”.

La publicación de López Beltrán ocurre dos días después de que su hermano, Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, informara que Estados Unidos le retiró la visa para ingresar a ese país.

En medio de la polémica, el sábado circularon versiones en redes sociales sobre un supuesto retiro de visas también a los otros dos hijos del exmandatario, Gonzalo y José Ramón.

José Ramón está casado con la estadounidense Carolyn Adams, con quien tiene cuatro hijos.

La familia es fotografiada con frecuencia durante viajes a Estados Unidos, e incluso, recientemente compartió fotos de la familia en distintos puntos de ese país como, por ejemplo, el parque de diversiones Disneylandia.

“Hoy están creciendo en un mundo donde muchas personas creen conocer la vida de alguien con solo ver una fotografía, un video o un titular. Un mundo donde se juzga antes de preguntar, se señala antes de conocer y se critica antes de entender”, dijo en una publicación reciente con un compilado de fotografías de su familia.