Josefa González-Blanco deja embajada en RU

Tras la revelación de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el nuevo cargo de Alejandro Gertz Manero como embajador de México en Reino Unido (RU), Josefa González-Blanco Ortiz-Mena anunció su renuncia a este cargo que ocupó desde abril de 2021.

Esta mañana, a través de sus redes sociales, Josefa González-Blanco deseó éxito a Alejandro Gertz Manero, quien la sustituye como embajador de México en Reino Unido.

González-Blanco Ortiz-Mena formó parte de diversas organizaciones ecologistas y culturales con proyectos locales e internacionales.

Mientras que en Chiapas se ha dedicado a consolidar y ampliar el campo de acción del Proyecto de Conservación, Rescate y Reintroducción de la Vida Silvestre en el Parque Nacional Aluxes, de Palenque, con un intenso programa de reforestación.

La exsecretaria es hija de Patrocinio González Garrido, exgobernador de Chiapas y exsecretario de Gobernación.

En 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia de la República, Josefa González-Blanco fue nombrada secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Las polémicas

González-Blanco Ortiz-Mena fue objeto de polémica cuando poco antes de ocupar el cargo de titular de la Semarnat, se declaró, en una entrevista, creyente de los aluxes, duendes de la cultura maya que supuestamente habitaron la tierra antes que los humanos.

En 2019, antes de cumplir un año en la titularidad de Semarnat, Josefa González-Blanco renunció al cargo luego de que el vuelo AM198 de Aeroméxico tuvo que retrasar su despegue 38 minutos para esperarla.

Dimisión que ella misma planteó al presidente López Obrador, quien le recomendó que lo hiciera.