Jóvenes arrastran a un perro por las calles

Gran indignación ha causado un video sobre maltrato animal ocurrido en el municipio de Cuauhtémoc, en donde se ven a tres jóvenes, uno de ellos en una motocicleta, quienes amarraron del cuello a un perrito y se lo llevan arrastrando por simple diversión, cuyo acto de crueldad ha generado que activistas y organizaciones protectoras de animales hayan levantado la voz y exigen a las autoridades de Zacatecas que se localice y se castigue a los responsables.

Este caso fue difundido la noche del domingo por parte de la agrupación de rescatistas denominada Peluditos Cuauhtémoc, en cuyo video se escucha a una mujer que les grita a los agresores que suelten al perro, pero estos se burlan y se llevan en rastra al animalito.

Varias asociaciones protectoras de animales zacatecanas, así como otras más del país como La Ranita de Nogales, se han sumado para levantar la voz y exigir justicia a las autoridades de Zacatecas.