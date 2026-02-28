Jóvenes caen de gradas durante fotos de graduación en la Ibero

La Secretaría de de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) informó que personas resultaron lesionadas tras el colapso de unas gradas al interior de una universidad.

En redes sociales, la SGIRPC indicó que las gradas colocadas en la Ibero fueron colocadas temporalmente para la toma de fotografías de graduación en la escuela localizada en Paseo de la Reforma y Joaquín Gallo, en la alcaldía Álvaro Obregón.

No obstante, debido a la mala instalación, la estructura colapsó por el peso de las personas que se encontraban sobre ella.

Como resultado, 23 jóvenes resultaron afectados con golpes y lesiones menores, indicó la dependencia. De estas personas, 6 fueron trasladadas para recibir atención médica.