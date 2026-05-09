Jóvenes, segmento más complejo para cobranza

Los jóvenes se han convertido en el segmento más complejo para la recuperación de créditos en México, en medio del crecimiento de productos financieros digitales y el avance de nuevas plataformas fintech que colocan tarjetas y préstamos mediante procesos simplificados, reconoció la Asociación de Profesionales de Cobranza y Servicios Jurídicos (Apcob).

El presidente de la organización, Alan Ramírez, señaló que las nuevas generaciones presentan patrones distintos de comportamiento frente a los procesos de cobranza, principalmente porque privilegian la comunicación digital y, en muchos casos, se trata de sus primeros productos financieros.

Indicó que actualmente los deudores ya no responden de la misma manera que hace algunos años y las llamadas telefónicas han perdido efectividad, sobre todo entre usuarios más jóvenes, que prefieren interactuar mediante aplicaciones de mensajería rápida como WhatsApp.

Ramírez explicó que el crecimiento del crédito digital ha obligado a los despachos de cobranza a modificar sus estrategias de contacto y recuperación, en particular ante el aumento de productos financieros otorgados mediante plataformas digitales.

Añadió que en muchos casos estos financiamientos se colocan sin que el historial crediticio sea un requisito determinante, lo que incrementa el riesgo de incumplimiento.

En este contexto, el dirigente de Apcob afirmó que los despachos de cobranza buscan modificar la percepción que existe sobre el sector y dejar atrás prácticas consideradas agresivas o intimidatorias.