JRC asegura que no se postuló para candidato

El vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, aseguró que él no se postuló para candidato a diputado plurinominal por Morena y que sí su nombre salió en la tómbola fue porque el sorteo se hizo conforme la lista de consejeros nacionales del cual forma parte.

“Lo que pasó el día de ayer (miércoles), el partido hizo un sorteo y tomó como base la lista de consejeros nacionales. Yo soy consejero nacional del partido, porque es mi derecho ser militante. Entonces, tomó esa lista, hizo la tómbola, apareció mi nombre en ese sorteo, pero hasta ahí. Yo nunca me he anotado a una candidatura de diputado o senador”.

En breve entrevista, dijo que él se mantendrá en la responsabilidad como encargado de la Comunicación Social del Gobierno Federal, mientras el Presidente considere que pueda seguir cumpliendo esa tarea.

Señaló que como todo ciudadano tiene derecho a estar considerado para un puesto de representación popular o para ser gobernante, pero en estos momentos está enfocado en la tarea de la comunicación del gobierno “y no estoy pensando en otro tema”.

“Pobrecitos de todos los que dijeron algo que no tenía que ver con ello, pero algo que es importante destacar, eso demuestra que fue un auténtico sorteo, que no hubo mano negra, que no hubo dados cargados, ni nadie, no fue de voluntad de una sola persona. Fue un ejercicio democrático a través de la insaculación y que bueno, pues eso es el resultado”.

Señaló que habría que preguntarle a la “Diosa Fortuna” porque salió en la tómbola el hijo del gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal.