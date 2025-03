La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Benemérito de las Américas, Benito Juárez García, “hubiera soñado” la elección por voto popular del Poder Judicial (PJ), como la que se llevará a cabo el próximo 1º de junio.

Al encabezar la ceremonia por el 219 aniversario del natalicio de Benito Juárez, la jefa del Ejecutivo federal manifestó que el pueblo mexicano desea que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya “muchos Benito Juárez”.

“Ahora estamos frente a una gran transformación que se llevará a cabo el 1º de junio en nuestro país. Juárez hubiera soñado la elección por voto popular del Poder Judicial.

“El primero de junio el pueblo de México elige jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Lo he dicho en otros foros, queremos para la Corte muchos Benito Juárez”.

Acompañada por el gobernador Salomón Jara, y por integrantes de su gabinete, la mandataria federal manifestó que el pueblo mexicano quiere la representación indígena y la justicia en el Máximo Tribunal.

Destaca soberanía nacional

“No somos colonia de nadie, no somos protectorado de nadie, somos una nación independiente, y hoy más que nunca resuenan las grandes palabras de Juárez: ‘entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz’”, expresó la presidenta de la República Mexicana.

En su visita a Guelatao, Oaxaca, para participar en la conmemoración del natalicio del Benemérito de las Américas, Sheinbaum Pardo aseguró que hoy el pueblo de México está más empoderado que nunca, y que su esencia es juarista.

“Ahora que seguimos el legado de Juárez, el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador, y de los grandes héroes y heroínas de nuestra patria, nuestro compromiso siempre será con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, agregó.

En la ceremonia que se llevó a cabo en la explanada del Palacio Municipal de Guelatao, estuvieron presentes el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara; así como las y los titulares de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez; de la Defensa Nacional (Sedena), general Ricardo Trevilla Trejo; de Marina (Semar), almirante Raymundo Pedro Morales.

También se encontraron presentes Ernestina Godoy, consejera jurídica del Ejecutivo Federal; Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar; Adelfo Regino, director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).

Posteriormente, la presidenta Claudia Sheinbaum se trasladó a San Bartolo Coyotepec, donde inauguraría el Hospital General de la Mujer y el Niño Oaxaqueño.

Sobre caso Teuchitlán

En otro momento, aseguró que, ante el caso Teuchitlán, su gobierno no construye verdades, y acusó de “hipócrita” la propuesta del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, para que un grupo de personas expertas internacionales intervenga.

En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo calificó de hipócrita al coordinador de los senadores del PAN, Marko Cortés. Insistió en que los periodistas que asistieron este jueves al rancho Izaguirre digan lo que vieron.

“Leí que alguien dijo que se limpió o no sé qué. ¿Qué posibilidad habría de que eso hubiera ocurrido frente a lo que dijeron que había ahí? (...) Que se reporte lo que se vio ahí y que haga la Fiscalía su investigación, que va a ser una buena investigación a partir de lo que se tiene (...). Nosotros no vamos a tapar nada, nada y vamos a hacer siempre nuestro trabajo y a decir la verdad”, añadió.

Declaró que la investigación del caso tiene que hacerse “a fondo” y expresó su visto bueno a la apertura que hizo la Fiscalía General de la República (FGR) del rancho Izaguirre, para que medios y periodistas visitaran este lugar.

Indicó que la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero, tiene que hacer su investigación “de lo que puede recuperar” de la Fiscalía del Estado de Jalisco .

Descarta investigar a Calderón

Asimismo, descartó que exista interés de su gobierno de investigar al expresidente Felipe Calderón por presuntos vínculos con el narcotráfico, y dijo que tampoco tienen información que Estados Unidos tenga abierta alguna investigación al respecto.

“No tenemos conocimiento y no nos han informado -el gobierno de Estados Unidos- y repito no, no es un tema del gobierno. Si hay algún tema en la Fiscalía, pues que proceda, pero nosotros como gobierno no lo vamos a hacer”.

Revisar caso de Ronquillo

Después de darse a conocer que Ana Ronquillo fue esposada y expulsada de una sesión de Cabildo que se realizaba en el municipio de Cadereyta Jiménez, en Nuevo León, por ejercer trabajo periodístico, la presidenta instruyó a la Secretaría de las Mujeres que revise el caso.

Pidió a Citlalli Hernández, titular de la dependencia, revisar si es abuso de autoridad y contra una mujer. “Si es el caso como se presenta, es inaceptable”, expresó la titular del Ejecutivo federal.

Reacción a crítica de Bukele

En otro tema, Claudia Sheinbaum reaccionó a la crítica que hizo de la estrategia de seguridad mexicana el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, y pidió respeto para México.

“No voy a entrar en debate con Bukele, la verdad. Pedimos respeto para México, respeto, siempre respeto, es la característica de la diplomacia, respeto a lo que hacemos en nuestro país”.