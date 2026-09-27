Juchitán recupera la normalidad tras crisis

Poco a poco, la normalidad va imponiendo su rostro entre la población juchiteca que comienza a desprenderse de la sorpresa que le causó la detención de su presidente municipal, Miguel Sánchez Altamirano, el pasado 23 de este mes.

“Hoy, veo que hay más compañeros vendiendo y un poco más de paisanos comprando. No es como siempre, pero siento que la gente ya está agarrando confianza en salir de sus casas”, dijo Juan Blas, representante de unos mil comerciantes del mercado “5 de septiembre”.

Los comerciantes del mercado que está en el centro de la ciudad han comentado que se sienten más seguros por la presencia de los marinos y soldados recorriendo las calles de Juchitán, al lado de la Guardia Nacional (GN), añadió.

Alrededor del edificio que alberga el mercado, que colinda al poniente con el palacio municipal, se observan las mesas de los vendedores ambulantes que en las últimas 72 horas dejaron de vender por temor cuando los propios policías bloquearon los accesos a la ciudad y quemaron neumáticos.