El gremio de jueces y magistrados ha denunciado al Tribunal de Disciplina Judicial —órgano que vigila y sanciona el desempeño en la impartición de justicia— por ejercer sus facultades en total opacidad, sin sesiones públicas y sin mecanismos efectivos de escrutinio público.

En un comunicado, suscrito por la Asociación Mexicana de Juzgadoras (Amjac) y la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed), organizaciones de juristas expresaron su preocupación ante procedimientos disciplinarios en contra de distintos juzgadores por decisiones adoptadas en el ejercicio de su función jurisdiccional, particularmente en el contexto de la reforma judicial.

“La potestad disciplinaria no puede convertirse en un instrumento para castigar criterios jurídicos, ejercer represalias o someter la independencia judicial al control de otros órganos del poder público”, alertaron.