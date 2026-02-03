Jueces sin Rostro se debatirá en parlamento abierto

La Comisión de Justicia del Senado debatirá una agenda muy amplia de reformas, que contempla parlamento abierto para Jueces sin Rostro, anunció su presidente Javier Corral Jurado.

En entrevista, adelantó que otros temas que se debatirán en este nuevo periodo ordinario de sesiones es la creación de un Código Penal único para el país, la reforma a la Ley de Delincuencia Organizada y a la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otras.

El expanista explicó que en el caso de Jueces sin Rostro se harán muchas precisiones para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos y que se use solo en casos excepcionales.

“Queremos nosotros adicionarle a la iniciativa una mayor precisión y normatividad. Queremos regular muy bien esta figura, que si bien es cierto es necesaria, si no regulamos bien su funcionamiento puede convertirse en un riesgo no solamente para los derechos humanos.

“Y ahí nos vamos a empeñar en una reglamentación que haga de esta figura una figura temporal, pero a la vez realmente excepcional y que tenga reglas muy claras”, puntualizó.

Sobre un Código Penal único, el exgobernador de Chihuahua dijo que especialistas pidieron abrir el debate para homologar los tipos penales en todo el país.

“Vamos a abrir el debate sobre la pertinencia o no de una codificación única en materia penal para el país. Expertos, juristas han animado este debate, han convocado al Congreso a que lo abra y nosotros les vamos a responder con un sí”.