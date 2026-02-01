Juez decreta liberar a niño de 5 años y su padre

Un juez federal en Texas ordenó ayer sábado que el niño de cinco años Liam Conejo Ramos sea liberado junto a su padre del centro de detención de migrantes en ese estado, donde fueron llevados desde Minnesota el pasado 20 de enero, causando gran consternación en el país.

El fallo del juez Fred Biery exige la liberación del niño ecuatoriano y de su padre antes del martes en el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, en Dille, de acuerdo con el periódico Express-News.

Según el rotativo, el juez señaló en su fallo que el caso contra el menor y su padre “tiene su génesis en la búsqueda mal concebida e incompetentemente implementada por el gobierno de cuotas diarias de deportación, aparentemente incluso si requiere traumatizar a los niños”.

Cuatro menores, entre ellos Liam, y una niña de 10, fueron detenidos el 22 de enero en el distrito escolar de Columbia Heights en Minnesota por agentes de inmigración del ICE en el marco de las redadas intensivas que Donald Trump está llevando a cabo.

Liam y su padre fueron detenidos en la entrada de su casa el martes y fueron trasladados al centro de detención familiar en Texas, causando indignación y protestas en todo el país.