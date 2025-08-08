Juez rechaza pedido de Joaquín “El Chapo” Guzmán

El juez Brian Cogan desestimó el pedido de Joaquín “El Chapo” Guzmán para ver a su abogado en la cárcel de máxima seguridad ADX Florence, en Florence, Colorado, conocida como el Alcatraz de las Rocosas. Sin embargo, Cogan afirma que esto no es su jurisdicción.

El juez le dijo al capo que la petición la vea con el Buró de Prisiones o la Corte de Colorado. “Cualquier solicitud deberá ser a través del abogado que haya comparecido en su nombre”, dijo Cogan.

En una carta manuscrita, “El Chapo” le dijo a Cogan, del Tribunal del Distrito Este de Nueva York, que pese a que “hace tres semanas” autorizó que su nuevo abogado Israel José Encinosa pueda visitarle, hablarle por teléfono o escribirle, “hasta el día de hoy no le han autorizado”.

El conocido narcotraficante mexicano se queja además de que no le han entregado “las dos cartas” que le escribió su abogado. Encinosa “tiene alrededor de 10 meses vatallando (sic) que le autorice el gobierno poder visitarme, hablar por teléfono”, apuntó.

Por eso, vuelve a solicitar al juez que intervenga para que le permitan ver a su defensor. “Para mí es vital”, dijo en la misiva fechada el 15 de julio y de la que la AFP obtuvo una copia el martes.