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Juez rechaza todas las peticiones de “El Chapo”

Mayo 05 del 2026

El juez Brian Cogan, encargado de la causa de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, denegó este lunes al exlíder del Cártel de Sinaloa todas las peticiones que hizo a través de una serie de cartas, incluyendo la de ser extraditado a México.

Cogan, de la Corte de Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, señaló en un documento judicial que, en las últimas dos semanas, “El Chapo” envió cinco cartas, con una serie de peticiones: “Liberación obligatoria”, “apelación solicitando nuevo juicio”, “liberación con fines de extradición”, “solicitud de documentos sobre cómo el jurado llegó a su veredicto” en el caso y “condena injusta”.

Sin embargo, el magistrado subrayó que “algunos de estos documentos no tienen sentido y ninguno de ellos tiene mérito legal”.

Por lo tanto, concluyó el juez, las solicitudes “son denegadas”.

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