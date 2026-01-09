Jueza denuncia violencia vicaria y amenazas

Suzette Soto Pinacho, jueza del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, denunció ser víctima de violencia contra ella y sus dos hijos, la cual es perpetrada por su expareja, el empresario y exfuncionario público, Jaime Castellanos del Campo.

A través de una carta pública, afirmó que esta violencia también la ha ejercido contra otras mujeres y menores de edad, que no se atreven a denunciar.

La jueza mencionó que no denunció antes porque siempre fue amenazada con que le quitaría a su hijo mayor y que haría un escándalo en su trabajo. “A la par en redes sociales se mostraba como un hombre preocupado por Oaxaca y por su familia; esto era solo parte de sus muchas estrategias para conseguir un puesto político”, agregó.

Desde 2024, aseguró, se le han impuesto órdenes de protección a su agresor, luego de presentar mensajes, fotografías y videos que acreditan actos de violencia. Entre las medidas están dejar de intimidarla, amenazarla o molestarla, así como no difundir imágenes ni datos de sus hijos ni usar medios públicos para ello.

No obstante, afirmó que el señalado no cumple las órdenes, acumula más de 20 incumplimientos.