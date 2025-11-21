Jueza Zamorano decidirá libertad anticipada de Duarte

Ángela Zamorano Herrera es la jueza de Ejecución Penal que resolverá sobre la solicitud de libertad anticipada del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien lleva más de ocho años preso por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

Luego de dos audiencias en las que la defensa del expriista y los fiscales de la FGR presentaron una batería de testigos que hablaron sobre la conducta y comportamiento del veracruzano durante su internamiento en el Reclusorio Norte, Zamorano Herrera citó a las partes hoy viernes en el Centro de Justicia Penal Federal, para dar su veredicto en un caso que calificó de sumamente complejo.

La juzgadora condujo las diligencias sin contratiempo alguno, pero durante la mismas ha dado cuenta de las cargas de trabajo en los órganos jurisdiccionales que la impidieron resolver con mayor celeridad este caso. Ángela Zamorano Herrera asumió en septiembre como jueza Penal de Distrito, tras ganar el cargo en la polémica elección judicial de junio de este año, conocida como la “Elección del Acordeón”.

Postulada por el Poder Ejecutivo, fue la candidata número 16 en la boleta amarilla y obtuvo 54 mil 797 votos en la jornada electoral del 1 de junio.