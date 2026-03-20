Juicio contra Caro Quintero será en marzo de 2027

El juez Frederic Block fijó para el 8 de marzo de 2027 el inicio del juicio del narcotraficante Rafael Caro Quintero, en Nueva York, Estados Unidos.

Sin embargo, la situación podría cambiar si el capo mexicano llega antes a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos.Caro Quintero, cofundador del extinto Cártel de Guadalajara, compareció este jueves ante el juez Block en la corte del Distrito Este de Nueva York para una audiencia previa al inicio de juicio.

El capo está acusado, entre otros cargos, de dirigir una empresa criminal y de asesinato, incluyendo el secuestro, tortura y homicidio de Enrique Camarena, agente especial de la DEA, en 1985.

Caro Quintero fue uno de los 29 narcotraficantes y criminales que el gobierno mexicano entregó a Estados Unidos el 27 de febrero de 2025. Su primera comparecencia ante el juez Brian Cogan ocurrió un día después.

El mexicano se declaró no culpable de los cargos que se le imputan y desde su reclusión la defensa ha pedido, infructuosamente, relajar las severas condiciones de aislamiento en que se encuentra.