Juicio político no lleva a nada: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el juicio político que busca el exministro Arturo Zaldívar en contra de la presidenta del Poder Judicial, Norma Piña Hernández, no lleva a nada, empero ambos tienen mucho que decir.

“Es interesante lo que está sucediendo, ojalá y haya más debate, yo estoy escrito en pago por evento, quiero conocer todo, la presidenta del Poder Judicial tiene muchas cosas que decir del exministro Zaldívar”.

Al reiterar su respaldo al exministro Zaldívar, luego que se diera a conocer una investigación en contra de sus colaboradores, el presidente López Obrador se le cuestionó si estaba de acuerdo con el juicio político que Morena y Zaldívar buscan contra la ministra Piña.

“Eso es otra cosa, a mí no me parece, ya ven que es un asunto de abogados, ya ven no puedo mencionar nombres, ya ven cuántas denuncias, eso es por la temporada, eso no lleva a nada”.

Por lo anterior, el presidente Andrés Manuel López Obrador opinó que la investigación contra el ministro en retiro Arturo Zaldívar “es un asunto eminentemente político por las circunstancias electorales”.

CJF está de adorno

Así mismo, López Obrador acusó que la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) están al servicio de los potentados y aseguró que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) “está de adorno”, siguen haciendo lo que quieren y violando la Constitución.

El Mandatario federal reiteró que el Poder Judicial está echado a perder y donde hay “muchísima corrupción”.

Acusa a afores y bancos de campaña

En otro tema, el presidente López Obrador acusó a las Afores y bancos de encabezar la campaña contra la reforma para no entregar más de 40 mil millones de pesos no reclamados de cuentas individuales de los trabajadores, pues ese dinero se irá al Fondo de Pensiones para el Bienestar, además, de que están, afirmó, buscando tácticas dilatorias para no dar ese dinero al gobierno, como marca la ley.

“Pero eso no lo quieren entregar las afores porque, o quieren entregarlo poco a poco, con tácticas dilatorias para que sude el dinero y ellos tengan beneficios. Y cómo son corporaciones financieras muy fuertes, que tienen control de la mayoría de los medios de comunicación, pues entonces en los medios la campaña ‘alerta, alerta, alerta, que van a aprobar al ladrón, al ladrón, al ladrón´”, dijo

Y al ser cuestionado, sobre cómo ve el actual proceso electoral, el presidente López Obrador aseguró que las actuales campañas presidenciales son “un día de campo” en comparación de las que se llevan en Estados Unidos o de las que él enfrentó en el 2006, 2012 y 2018.

“No, aquí es como un día de campo en comparación con lo que sucede allá (en Estados Unidos). Estamos hablando de juicios a los candidatos, de jueces que están jugando a candidatos, expedientes abiertos, acusaciones, una tras otra, nada más que eso se ve normal, pero hay mucho más civilidad política, con todo respeto, en México que en Estados Unidos, mucho más urbanidad política”, dijo.