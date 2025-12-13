Juntos vamos a reducir la extorsión: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que el objetivo de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión y su homologación en las 32 entidades federativas es reducir y erradicar coordinadamente este delito y con ello avanzar en la Estrategia Nacional de Seguridad.

“Juntos hemos reducido en 37 por ciento los homicidios dolosos y juntos hemos reducido el robo de vehículo con violencia, el robo a casa habitación con violencia, que son delitos que afectan mucho a la ciudadanía, y creo que trabajando juntos, el próximo año, a finales del próximo año, cuando nos veamos en esta sesión ordinaria, podemos decir que juntos hemos bajado de manera importante este delito de la extorsión”, agregó en la 52.ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública y 8.ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil.

Añadió que anteriormente la extorsión dependía de la denuncia ciudadana, por lo que la Ley General persigue de oficio este delito y la responsabilidad ya no recae en la víctima. Además, señaló que el registro telefónico ayudará a que el teléfono celular no sea utilizado como una vía para la extorsión.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, resaltó que en estos primeros 14 meses de gobierno se logró la reducción de 37 por ciento en los homicidios dolosos; la detención de más de 38 mil 700 personas por delitos de alto impacto, más de 20 mil armas y más de 311 toneladas de droga asegurada, el desmantelamiento de mil 700 laboratorios de metanfetaminas. En el combate a la extorsión, destacó la detención de más de 600 personas vinculadas con este delito en 22 entidades del país.

Turismo registra en octubre récord histórico

Así también, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Turismo, informó que octubre de 2025 registró un récord histórico con la llegada de 8.3 millones de visitantes internacionales a México, lo que representa un incremento de 10.7 por ciento respecto al mismo mes de 2024, así como en su derrama económica con dos mil 440 millones de dólares (mdd), lo que significó 9.3 por ciento adicional. Mientras que, de enero a octubre de 2025, ingresaron al país 79.3 millones de visitantes internacionales, lo que representa un incremento de 13.6 por ciento respecto al mismo periodo en 2024.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que México está de moda por muchas razones: es potencia cultural gracias al legado de grandeza de las civilizaciones que habitaron nuestro territorio mucho antes de la llegada de los españoles; por el reconocimiento actual a los pueblos originarios y el orgullo que tienen los mexicanos y mexicanas de tener una historia milenaria; por el momento político que se vive con la Cuarta Transformación y la llegada de la primera mujer como titular del Ejecutivo federal, lo que se reconoce en el mundo entero, así como la generosidad y calidez del pueblo mexicano.

Puntualizó que el récord histórico que se registró en octubre de 2025 y el incremento de 13.6 por ciento de enero a octubre de este año representan indicadores muy importantes para el turismo nacional, los cuales se deben al gran trabajo que se realiza desde la Secretaría de Turismo que ha desarrollado diferentes Tianguis Turísticos a nivel mundial, además de que se busca generar promoción a través de incentivos para la producción de películas y series.CSP invitó al papa León XIV a visitar MéxicoLa presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que sostuvo el viernes una llamada telefónica con el papa León XIV en la que reiteró su invitación al sumo pontífice para que visite el país.

“Envía bendiciones y saludos a todos en este día de la Virgen de Guadalupe.

“Coincidimos en que, más allá de la religión que profese cada persona y de la laicidad del Estado, la Virgen de Guadalupe es símbolo de identidad y paz para las y los mexicanos”, compartió a través de sus redes sociales.

Durante la conversación telefónica, la jefa del Ejecutivo federal estuvo acompañada de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y del subsecretario para América del Norte y encargado del despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez.

El 18 mayo de 2025 la titular de Gobernación entregó, en la ceremonia de inicio de su pontificado, al papa León XIV la carta invitación de la presidenta de México.