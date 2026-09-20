Justicia penal: balance tras reforma judicial

La reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación marca un cambio histórico en México. Al sustituir la carrera judicial tradicional por la elección popular de ministros, magistrados y jueces, se buscó renovar la legitimidad democrática de la judicatura y acercarla a la sociedad. Esta transformación redefinió el mandato de los juzgadores e instauró el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial.

A más de un año de su encargo, los balances operativos de los nuevos juzgadores ofrecen un diagnóstico empírico de la transición. Los resultados reflejan un genuino compromiso cívico frente a las demandas ciudadanas, aunque la labor ha enfrentado una curva de aprendizaje natural y un rezago procesal acumulado. El aumento de expedientes pendientes no representa una falla inherente al modelo, sino una fricción técnica propia de un relevo de tal escala.

El incremento en los tiempos procesales responde primordialmente a causas estructurales. La redistribución de cargas implementada por el Órgano de Administración Judicial fue un esfuerzo oportuno, pero evidenció que la celeridad requiere infraestructura pericial y personal de apoyo especializado, no decretos. Además, los esquemas de evaluación iniciales, basados en cuotas cuantitativas rígidas, castigaron la congestión de causas como negligencia, incentivando una explicable cautela judicial. El desafío radica en transitar hacia criterios cualitativos que prioricen la solidez argumentativa sobre baremos numéricos.

Este escenario es crítico en la justicia penal federal y el combate a la delincuencia organizada. Las evaluaciones oficiales señalan que el 31.7 % de los juzgados de distrito reprobó la evaluación ordinaria, en destrezas de litigación e inmediación oral; el 42.5 % reprobó o no alcanzó el estándar mínimo; en observancia de plazos procesales, el 64.2 % resultó deficitario por el colapso sistémico del PJF. Sin embargo, estas cifras no responden a desidia, sino a la complejidad técnica de los casos. Las causas por delincuencia organizada y lavado de dinero demandan peritajes contables exhaustivos y un desahogo probatorio minucioso que no admite apresuramientos sin poner en riesgo el debido proceso o debilitar la acusación penal.

Bajo el escrutinio del Tribunal de Disciplina Judicial, los juzgadores penales han priorizado blindar sus resoluciones y medidas cautelares para evitar nulidades. Por ello, la ruta de mejora no debe fundarse en sanciones disciplinarias ante demoras justificadas por la densidad del litigio, sino en dotar a los tribunales de mejores herramientas científicas, capacitación continua y una supervisión que pondere las particularidades del crimen complejo.

Consolidar este esquema representa un imperativo de soberanía. El sistema penal mexicano debe demostrar que ha madurado lo suficiente para procesar, juzgar y sentenciar con estricto apego a derecho a los grandes criminales dentro del país. Recurrir sistemáticamente a la extradición hacia Estados Unidos no debe concebirse como la única vía contra la impunidad en delitos de alto impacto. Con juzgadores respaldados técnicamente, criterios de evaluación pertinentes y respeto al debido proceso, México puede enjuiciar a las cúpulas delictivas con plena legitimidad. El éxito de la reforma radicará en edificar una justicia penal autónoma, eficaz y soberana.