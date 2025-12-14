Justicia territorial: lo que siempre fue del pueblo

Como parte del Plan de Justicia de los Pueblos de la Sierra Tarahumara en Chihuahua, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de más de 3 mil hectáreas para el pueblo ódami, que fue despojado de sus tierras y que hoy reciben justicia territorial en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

“Estamos una vez más aquí en la Sierra, ahora con el pueblo ódami, para entregar tierra. Se trata de entregarles lo que siempre fue de ustedes, pero que no había sido reconocido: 3 mil hectáreas que se están entregando el día de hoy para que ustedes puedan reconocerse y hacer justicia en el territorio, justicia territorial. Esto es parte del Plan de Justicia de los pueblos de la Sierra Tarahumara”, informó.

Agregó que, sumado a la entrega de títulos de propiedad, las y los habitantes de la región serán incorporados al programa Sembrando Vida para impulsar el desarrollo de las familias; se atenderán, en coordinación con el Gobierno de Chihuahua, los baches; se ampliarán los centros de salud; se trabajará en el abasto de medicamentos y la construcción de la Escuela de Enfermería a un costado del Hospital de Guachochi para garantizar personal médico de la región.

Luego de escuchar a las y los pobladores del pueblo ódami, la jefa del Ejecutivo Federal se comprometió a atender las necesidades en materia de infraestructura carretera, electrificación, conectividad y de nuevas escuelas para el próximo año y regresar al territorio para supervisar avances.

Recordó que fue hasta 2024, con la Cuarta Transformación, que los pueblos originarios fueron reconocidos como sujetos de derecho en la Constitución y hoy cuentan con un presupuesto directo para obras básicas en sus comunidades, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (Faispiam).

Destacan apoyo a comunidades

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que 161 mil chihuahuenses de la Sierra Tarahumara reciben alguno de los Programas para el Bienestar, con una inversión de 5 mil 600 millones de pesos (mdp) en 2025; además de 446 comunidades que han recibido de manera directa 380 mdp del Faispiam para realizar obras de infraestructura básica.

El representante de la comunidad ódami, Antonio Ayala Loera, agradeció el anuncio que hizo el Gobierno de México, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para iniciar la construcción de la Escuela de Enfermería que formará a las y los jóvenes en su lengua originaria y garantizará personal médico en la región.