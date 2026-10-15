Justifica Clara Luz Flores rechazo a su candidatura

La abanderada de Morena en Nuevo León rumbo a las elecciones de 2027, Clara Luz Flores, ha respondido a las críticas que han realizado los aspirantes no seleccionados por su movimiento, como Tatiana Clouthier o Waldo Fernández, quienes han hecho un llamado a la dirigencia del partido a reconsiderar esta designación.

Sin mencionar los nombres de Clouthier o Fernández, Clara Luz Flores expresó en un video publicado en sus redes sociales que “la unidad no se demuestra sólo cuando estamos completamente de acuerdo”.

“Yo creo que parte de la unidad es esto: construir, saber cuáles son nuestras coincidencias dentro de las diferencias. Lo dice el presidente Andrés Manuel: la política se convierte en virtud cuando se pone al servicio del pueblo, de la gente”, mencionó.

La exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier, afirmó el martes que Nuevo León merece tener en la boleta electoral un candidato transparente y sin manchas en historial, perfil que “claro que no es Clara”.

En su posicionamiento, la coordinadora de transformación de Morena en NL afirmó que aunque haya diferencias de pensamiento, no se debe perder de vista el propósito de la verdadera transformación, que “también se demuestra con congruencia y con convicción”.