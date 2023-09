Justifican exclusión del Poder Judicial

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera, consideró que el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador está en su derecho de no invitar a la ceremonia del Grito del próximo viernes a la titular del Poder Judicial, Norma Piña.

En entrevista, negó que esto represente una agresión, pues lejos de afectar, “fortalece la división de poderes”. Puntualizó que el mandatario, en uso de sus atribuciones, “toma la decisión que él considera correcta”, frente a un poder corrupto y violador de la Constitución.

Sostuvo que el presidente López Obrador tiene sus razones para excluir al Poder Judicial de las ceremonias patrias que se aproximan “y no por eso la República deja de existir”.

“Es parte del momento que nos ha tocado vivir. Nosotros estamos viviendo un proceso de transformación y el Ejecutivo está tomando distancia con uno de los poderes que ha sido renuente a cambiar la dinámica que lo ha convertido en uno de los poderes más corruptos y que más impunidad ha dado a este país.

“Entendamos que no es en contra de la República, sino en contra de las acciones de un poder que no atiende los intereses de la República; no va a ser permanente, es un momento importante en el que se tienen que tomar definiciones y el Poder Judicial ha invadido una y otra vez incluso esferas de competencia del Poder Legislativo. Nos ha faltado el respeto”, afirmó.

No cree en las instituciones: Marcela Guerra

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no la haya invitado a la conmemoración del 176 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, en el Altar a la Patria.

En entrevista exclusiva con El Universal, detalló que en una soberanía existen tres poderes, por lo que el primer mandatario debió invitarla.

“No nos invitó, no tengo ninguna opinión; el presidente ya demostró que no cree en las instituciones y bueno, nosotros seguimos trabajando”, declaró.

Este miércoles, López Obrador encabezó la mencionada conmemoración sin las presidentas del Poder Judicial, Norma Piña, y del Poder Legislativo, Marcela Guerra.

Guerra Castillo dijo que seguirá trabajando desde el Poder Legislativo, pero insistió en que le hubiera gustado estar presente en el acto.