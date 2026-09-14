Justifican patrimonio de 44 años de trabajo

Octavio Romero Oropeza, director general de Infonavit, afirmó que su patrimonio –que incluye ahorros bancarios por 7.4 mdp, hectáreas con un valor estimado de 6.8 mdp, así como departamentos– ha sido el resultado de 44 años de trabajo, tanto en el ámbito privado como público.

En sus redes sociales, el titular del Infonavit indicó que su declaración patrimonial no aparece en la plataforma Declaranet porque, aseguró, conforme a la Ley del Infonavit y por ser de una naturaleza jurídica distinta a las dependencias federales, y al no aplicarle al Infonavit la Ley General de Responsabilidades Administrativas, dichas declaraciones no se incorporan en el Sistema Declaranet, sino que se hacen públicas en el portal del Instituto.

Orden presidencial

Esto, luego que el pasado viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que pidió al director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, hacer pública su declaración patrimonial, y quien informó que ordenó modificar la norma interna que impedía difundir estos documentos.

El Universal publicó la semana pasada que el Comité de Transparencia del Infonavit ordenó clasificar como “confidencial” toda la información de la declaración patrimonial del director del instituto para evitar hacer públicos sus ingresos, propiedades, cuentas bancarias y demás datos patrimoniales.