Justifican que ASF investigue al INE previo a Taddei

Las opiniones de los grupos parlamentarios del Senado se dividieron ante el anuncio de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de investigar las contrataciones públicas del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), del actual Instituto Nacional Electoral (INE) y de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), con una revisión que abarca desde el año 2000 hasta 2025.

Mientras Morena defendió que se investiguen posibles irregularidades sin importar cuánto tiempo haya transcurrido, legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN), del Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano cuestionaron que la fiscalización se remonte 25 años atrás y consideraron que la prioridad debe ser esclarecer las presuntas anomalías registradas durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala al frente del INE.

El presidente del Senado, Higinio Martínez, negó que la revisión represente un despropósito o una estrategia para desviar la atención y sostuvo que si la ASF cuenta con facultades legales debe investigar los ejercicios que considere necesarios.

Señaló que las investigaciones deben abarcar no solamente al Instituto, sino a todos los demás organismos donde existan señalamientos de corrupción. “Vamos a limpiar todo. Vamos a darle una sacudida”, expresó.

Cuestionan investigación electoral

Por su parte, el senador sin partido, Manlio Fabio Beltrones, consideró que revisar contrataciones de hace dos décadas puede convertirse en un asunto político, debido a que existen plazos de prescripción para responsabilidades penales y administrativas.

El priista Rolando Zapata coincidió en que la prioridad debe ser transparentar la gestión de Taddei Zavala y las decisiones de su equipo.

Consideró que la revisión histórica puede cumplir con la norma, pero sostuvo que la ciudadanía espera conocer qué irregularidades ocurrieron durante la presidencia de la funcionaria y cuáles tendrán consecuencias administrativas o penales.

Por el PAN, Miguel Márquez pidió a la ASF concentrarse en los hechos actuales y evitar que las investigaciones históricas distraigan de los señalamientos recientes.

El senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jorge Carlos Ramírez Marín, expresó una postura más cautelosa. Aunque consideró que la ASF puede tener motivos para revisar las auditorías anteriores, pidió priorizar los recursos disponibles y atender también los pendientes de fiscalización de años recientes.