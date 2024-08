Kamala Harris acepta la candidatura demócrata

Kamala Harris aceptó la candidatura demócrata este jueves en la convención nacional del partido en Chicago con un discurso en el que promete “ser la presidenta de todos los estadounidenses”.

La abogada de 59 años utilizó este discurso para lanzar un mensaje de conciliación en tiempos polarizados. “Seré la presidenta que nos una en torno a nuestras mayores aspiraciones”.

Harris dijo que en estas elecciones, los estadounidenses tendrán a oportunidad de trazar un “nuevo camino”.

“Con estas elecciones, nuestra nación tiene una oportunidad preciosa y fugaz de dejar atrás la amargura, el cinismo y las batallas divisivas del pasado”, dirá Harris, de acuerdo con los extractos. “Esta es una oportunidad de trazar un nuevo camino hacia delante. No como miembros de un partido o facción, sino como estadounidenses”.

Harris compartió sus orígenes, desde una familia de clase media hasta proteger a otros como fiscal de California, contrastará su visión “optimista” con la agenda “oscura” del candidato presidencial republicano, Donald Trump, y evocará un sentido de patriotismo, según un funcionario de la campaña que habló bajo condición de anonimato para discutir los delicados preparativos del discurso.

Harris habló de su educación y de su madre inmigrante. “Estados Unidos, el camino que me ha llevado hasta aquí en las últimas semanas ha sido sin duda inesperado. Pero no soy ajena a los viajes improbables. Mi madre, Shyamala Harris, tuvo el suyo propio. La echo de menos todos los días, especialmente ahora. Y sé que esta noche está mirando hacia abajo y sonriendo. Mi madre tenía 19 años cuando cruzó el mundo sola, viajando de la India a California con el sueño inquebrantable de ser la científica que curaría el cáncer de mama”.

Asimismo, mencionó las razones por las que se convirtió en fiscal de California. “Cuando estaba en la preparatoria, empecé a notar que a Wanda, mi mejor amiga, le pasaba algo. Estaba triste en la escuela. Y había veces en que no quería ir a casa. Así que un día, le pregunté si todo estaba bien. Me confió que su padrastro abusaba sexualmente de ella. De inmediato le dije que tenía que venir a vivir con nosotros. Y lo hizo. Es una de las razones por las que me convertí en fiscal. Para proteger a gente como Wanda”.