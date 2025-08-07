Karina Barreras suma casi cinco mdp a sus bienes

La diputada Diana Karina Barreras, diputada federal del Partido del Trabajo (PT), atrajo la atención de la opinión pública no solo por la polémica que desató a pedir que una ciudadana la llamara “dato protegido”, sino también por el brillo que emiten sus pertenencias de lujo que presume en redes sociales.

Artículos de lujo

Y es que las fotos que publica de ella en San Lázaro, en su casa o compartiendo momentos con su familia han dejado ver su gusto por los objetos de alto valor económico. Collares, ropa, calzado y cuadros de reconocidos artistas adornan su entorno y su persona, por lo que el periodista Jorge García Orozco puso la mira en dichas pertenencias.

En redes sociales, el comunicador exhibió el uso de joyería y ropa de lujo que, de acuerdo con su investigación, no están reportados en sus declaraciones patrimoniales.

García Orozco detalló que hasta el momento, entre joyería, ropa y otros artículos, suman alrededor de casi cinco millones de pesos (mdp).

La investigación se originó por inconsistencias patrimoniales en las declaraciones de la diputada Diana Karina Barreras y el diputado Sergio Gutiérrez Luna, declaró el periodista.