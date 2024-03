Kate Middleton ha sido diagnosticada con cáncer y actualmente se encuentra en tratamiento de quimioterapia, reveló la princesa de Gales el viernes.

Se enteró de su diagnóstico después de someterse a una “cirugía abdominal mayo” en enero en la Clínica de Londres, indicó. “La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer”, dijo Kate.

“Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento.

“Esto, por supuesto, fue un gran shock; y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia”, añadió la madre de tres hijos. La princesa no reveló contra qué tipo de cáncer está luchando.

Han sido semanas de especulaciones sobre la salud de la princesa de Gales, después de que los detalles de su cirugía se mantuvieran inicialmente en secreto.