Keiko Fujimori asume el cargo de presidenta de Perú

Keiko Fujimori, la líder conservadora juró este lunes como presidenta de Perú ante el Congreso reunido en sesión solemne, convirtiéndose en la primera mujer en asumir la jefatura del Estado peruano tras imponerse por un estrecho margen en las elecciones presidenciales.

Fujimori, de 51 años e hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado por violaciones a los derechos humanos y corrupción durante su mandato, llega al poder después de cuatro intentos fallidos por alcanzar la presidencia y en un escenario político marcado por la fragmentación institucional y la inestabilidad de los últimos años.

La mandataria ganó los comicios por una diferencia de aproximadamente 50.000 votos sobre el candidato de izquierda Roberto Sánchez, en una de las elecciones más disputadas de la historia reciente del país.

Regreso al sistema parlamentario bicameral

Su investidura coincide con el regreso de Perú al sistema parlamentario bicameral, restablecido tras más de tres décadas. Aunque ninguna fuerza política cuenta con mayoría absoluta, Fuerza Popular, el partido de Fujimori, será la bancada con mayor representación tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, lo que le otorga una posición de ventaja para impulsar su agenda legislativa.

En un mensaje previo a su toma de posesión, la nueva presidenta jura el cargo con la promesa de un país “seguro, próspero y unido” y pronuncia un discurso centrado en luchar contra la inseguridad ciudadana.

Además, hizo un llamado a la reconciliación política y exhortó a las distintas fuerzas del país a superar la polarización que ha caracterizado la última década.

“Ningún gobierno puede hacer progresar al Perú si continúa alimentando la división”, afirmó Fujimori, quien asumió el cargo en un país que ha tenido nueve presidentes desde 2016, reflejo de una prolongada crisis política e institucional.

La nueva jefa de Estado enfrentará el desafío de estabilizar el escenario político, reactivar la economía y construir consensos en un Congreso sin mayorías claras, en un contexto de alta polarización y de persistente desconfianza ciudadana hacia las instituciones.