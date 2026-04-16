Keiko Fujimori lidera elecciones en Perú

La conservadora Keiko Fujimori y el progresista Roberto Sánchez lideraban el miércoles el conteo de votos de las elecciones generales de Perú, al computarse más del 91 % de los sufragios, en un cambio de tendencia que desplazó del segundo puesto al exalcalde de Lima Rafael López Aliaga y que provocó el alza del tipo de cambio del dólar y la caída de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) a -4.16 %.

Fujimori, candidata por Fuerza Popular, encabezaba la votación con 17.02 %, según el conteo preliminar de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Esta es la cuarta vez que busca la presidencia la hija del fallecido mandatario Alberto Fujimori (1990-2000).

Sánchez, candidato del partido Juntos por el Perú, popular en las zonas rurales y socio político del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022)— se ubicaba en segundo lugar con 12.05 % de apoyo tras una campaña marcada por la alta dispersión del voto entre los 35 postulantes de los comicios del domingo.

En tercer lugar quedó López Aliaga, de Renovación Popular, con 11.86 %.