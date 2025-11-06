Kenia López condena acoso que sufrió Sheinbaum

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, condenó la agresión de la que fue víctima ayer la presidenta Claudia Sheinbaum durante un recorrido por el Centro de la Ciudad de México (CDMX).

“Condeno la agresión que sufrió la presidenta de la República. Ninguna mujer debe ser violentada. Reitero mi llamado a la unidad nacional, para construir la paz que todos anhelamos”, escribió en su cuenta de X.

Y señaló que ese hecho, y otros como el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, revelan una crisis de seguridad en el país.

“Lo ocurrido revela la crisis de seguridad que lamentablemente se vive: feminicidios, homicidios, desaparecidos, agresiones como esta y atentados como el de Carlos Manzo no deben normalizarse”, afirmó.

Extremar precauciones

Por su parte, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, advirtió que el equipo de seguridad de la presidenta debe extremar precauciones para evitar que suceda de nuevo una agresión similar.

“Condenamos la forma en que fue acosada la presidenta. Ella ya lo dijo ahora que no cambiará sus formas de conducirse cercana al pueblo. Quiere decir que ella va a seguir cercana al pueblo, pero su equipo tiene que mejorar, no necesariamente ella. Ella siempre ha sido así y no va a cambiar, pero su círculo cercano tiene que extremar precauciones”, dijo.