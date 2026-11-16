Kiki, el agente de la DEA asesinado por el narcotráfico

Enrique “Kiki” Camarena fue encontrado sin vida el 5 de marzo de 1985, en Guadalajara, Jalisco, tras estar casi un mes secuestrado.

Era originario de Mexicali, Baja California, pero se estableció en California, obteniendo la nacionalidad estadounidense.

En 1968 se incorporó a las filas armadas estadounidenses y posteriormente al Departamento de Narcóticos (DEA) que lo trasladó a una misión en México en 1981, específicamente para infiltrarse en el Cártel de Guadalajara, comandado por Miguel Ángel Félix Gallardo, alías “El Jefe de Jefes”, y donde logró reportar los pasos de otros famosos integrantes del grupo criminal como Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, alias “Don Neto”.

Documento operaciones

Durante sus años de trabajo logró documentar operaciones de trasiego de drogas de dicho cártel, lo que derivó en golpes de las autoridades contra cárteles, aunque generó sospechas hacia su persona por parte de los líderes criminales.

El 7 de febrero de 1985, un comando secuestró a Camarena en pleno centro de Guadalajara. De acuerdo con la DEA, el agente fue torturado brutalmente y asesinado dos días después de haber sido sustraído, sin embargo, su cuerpo fue localizado hasta casi un mes después.

Capos actuaron en venganza

De acuerdo con la versión oficial, los tres capos actuaron en venganza porque Camarena proporcionó información que permitió, en 1984, el aseguramiento y desmantelamiento del rancho conocido como “El Búfalo”, en Chihuahua, el cual era propiedad de Caro Quintero y poseía la capacidad para producir cientos de toneladas de marihuana.

Por estos hechos, Félix Gallardo, Caro Quintero y Fonseca Carrillo fueron sentenciados por el homicidio del agente de la DEA.

El 23 de agosto de 2017, mientras “El Jefe de Jefes” cumplía su condena por tráfico de drogas, recibió de un juez federal sentencia de 37 años de prisión por el caso Camarena.