Kim Jong-Un, abierto a dialogar con EE. UU.

El líder norcoreano Kim Jong-Un dijo que estaba abierto a futuras conversaciones con Estados Unidos, si Washington abandonaba su pedido de que el país asiático renuncie a sus armas nucleares, dijo el lunes la prensa estatal.

“Si Estados Unidos descarta su obsesión delirante con la desnuclearización y, basándose en el reconocimiento de la realidad, realmente desea la coexistencia pacífica con nosotros, entonces no hay razón para que no podamos reunirnos”, dijo Kim, según la Agencia Central de Noticias de Corea.